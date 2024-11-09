Сообщается, что скорость некоторых моделей будет достигать 9200 МТ/s

Для приложений с требованиями к высокой производительности GeIL выпускает две новые модели памяти с частотой 8800 MT/s и 9200 MT/s, предоставляя оверклокерам идеальный выбор для достижения лучшей эффективности. Обе версии, CUDIMM и UDIMM, обеспечивают отличную совместимость и полноценно поддерживают передовые процессоры Intel Core Ultra.

Согласно рекомендациям JEDEC, CUDIMM включает дополнительный чип CKD (Clock Driver), восстанавливающий тактовый сигнал прямо на DIMM. Эта интеграция уменьшает ухудшение сигнала и шум, что в свою очередь повышает стабильность и скорость памяти. Важность чипа CKD как для стандартных, так и для производительных приложений заключается в его вкладе в целостность и надежность сигнала, что позволяет достигать лучших результатов в разгоне.

Память CUDIMM стала крайне популярной среди производителей, поскольку она значительно расширила возможности, достигая пороговых значений до 10 000 МТ/s в некоторых случаях. Компании, такие как G.Skill, Adata XPG и другие известные игроки на рынке, быстро разрабатывают решения на базе CUDIMM, чтобы соответствовать современным тенденциям.

Что касается сроков выхода новых решений на рынок, GeIL сообщила о своих планах выпустить новые линейки памяти к концу ноября. Тем не менее, на данный момент у компании нет информации о ценах на эти продукты.