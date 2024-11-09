Успехи российской армии в ДНР признают уже и украинские эксперты и аналитики

Российские вооруженные силы не прекращают свои операции на Покровском участке линии соприкосновения Донецкой Народной Республики. За последние сутки они смогли добиться новых успехов. Штурмовые группы сумели взять под контроль часть населенного пункта Петровка, который расположен северо-западнее Вишневого.

Согласно информации с передовой, подразделения России продвинулись вдоль железнодорожной линии и выбили украинские формирования с ряда позиций. На данный момент бои также продолжаются в двух километрах к югу от Петровки, где армия планирует стабилизировать линию соприкосновения, ликвидируя вновь образовавшийся «карман» украинских войск.

Важно отметить, что успешные действия российских военных в ДНР признаются и украинскими источниками информации, а также действующими военнослужащими ВСУ. При этом акцентируется внимание на том, что российская армия сейчас ведёт наступление через трассу, направляющуюся в Курахово с востока. В окрестностях данного города в последнее время происходит наибольшее количество столкновений. Российские подразделения пытаются окружить местный гарнизон, чтобы вынудить подразделения киевского правительства оставить Курахово без сопротивления.

По мнению западных военных экспертов, у Вооруженных сил Украины практически нет времени, чтобы попытаться покинуть Курахово с минимальными потерями. Что касается временных рамок для осуществления данного маневра, специалисты подчеркивают, что у ВСУ остались в лучшем случае всего несколько недель, хотя делать прогнозы всегда сложно.