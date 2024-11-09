Компания делает упор на технологии защиты от повреждений будущих устройств

Продолжают поступать сведения о возможном выходе складывающегося втрое смартфона Samsung, что подтверждает слухи о планах компании на 2025 год. Последние финансовые результаты Samsung Electronics не соответствуют ожиданиям, что вынудило руководство пересмотреть свою стратегию. Новый патент предлагает дополнительные детали касательно потенциального складного устройства.

Компания Samsung Display отметила, что сбыт складных экранов не оправдывает прогнозы на 2024 год. Это отчасти связано с тем, что продажи моделей Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 оказываются ниже ожидаемых. Сильная конкуренция со стороны различных производителей, особенно из Китая, также негативно сказывается на ситуации. В рамках своей стратегии восстановления компания планирует усилить акцент на инновациях, что может включать в себя разработку и вывод на рынок складывающегося втрое смартфона.

В патенте приводятся разработки, которые Samsung может интегрировать в смартфон для обеспечения целостности как экрана, так и устройства в целом. Складные гаджеты, как известно, более уязвимы к повреждениям, чем их традиционные аналоги. Поэтому модель с тремя сгибами требует дополнительных защитных мер. Как указано в патенте, Samsung применяет систему отверстий, расположенных с расчетом на оптимальное распределение нагрузки. Внутренняя структура устройства разработана так, чтобы снизить давление на экран при его складывании и распрямлении. Это делает процесс открытия экрана более легким и предотвращает возникновение излишнего усилия, которое может причинить вред устройству.

Корпус устройства состоит из слоев клея и прочных оснований, изготовленных из нержавеющей стали или стекла, что обеспечивает надежность экрана как в сложенном, так и в развернутом состоянии. Кроме того, в патенте Samsung предусмотрена антибликовая технология, основанная на использовании синтетической смолы.

Для повышения прочности под экраном установлен защитный элемент, который препятствует проникновению посторонних веществ. Также предусмотрена система амортизации, которая помогает смягчить возможные удары или падения устройства.

Любопытно, что Samsung подала заявку на патент в американское Бюро по патентам и товарным знакам в июле 2021 года, однако её утверждение произошло только в ноябре 2024 года. Возможно, компания разработала более современные технологии, которые позволят сделать смартфон ещё более устойчивым и долговечным. В одном из представленных эскизов показано, что упомянутые технологии могут также быть адаптированы для использования в традиционных складных телефонах. Это даёт повод думать, что устройства Galaxy Z Flip и Fold уже обладают некоторыми или всеми из этих инноваций.

Тем не менее, Samsung потеряла преимущество в гонке за звание первого крупного бренда, выпустившего устройство с уникальным форм-фактором. Это первенство завоевала Huawei, представив свою модель Huawei Mate XT Ultimate Design.