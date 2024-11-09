По словам главы госкорпорации, это будет предприятие с высокой степенью автоматизации

Накануне руководитель «Ростеха», Сергей Чемезов, заявил, что компания сумела достичь соглашения с китайским автобрендом на запуск нового завод в России. Кроме того, калужский завод «Автомобильных технологий» планирует расширить свой модельный ряд за счет китайских автомобилей.

Глава госкорпорации рассказал, что на днях вернулся из Китая, где побывал на производственном предприятии автопроизводственной компании. Этот завод отличался высокой степенью автоматизации, и «Ростеху» удалось заключить соглашение с этой компанией о создании аналогичного завода на территории России. Глава госкорпорации не предоставил дополнительных деталей, за исключением упоминания возможных локаций для нового производства — это может быть как Подмосковье, так и Сибирь.

Что касается «Автомобильных технологий», то губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале о расширении производственной линейки завода. По его информации, здесь начнётся производство новых моделей популярной китайской марки, востребованной в России. Сборка запланирована на ближайшее время, и процесс набора новых сотрудников уже стартовал.

Хотя Владислав Шапша не уточнил, о каком конкретно бренде идёт речь, существует версия, что бывшее предприятие «ПСМА Рус» будет заниматься выпуском автомобилей марки Haval, поскольку мощности завода в Тульской области не справляются с запросами.

В сотрудничестве с китайскими партнёрами в России также планируется запустить производство новых пикапов и грузовиков. Компания «Промтех», занимающаяся разработкой, уже продемонстрировала прототипы своей новинки – полноприводного шасси под названием Kapitan.