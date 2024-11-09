По имеющимся данным, это 15% от общего количества работников компании в ФРГ

Согласно информации Reuters, Audi собирается в скором времени сократить штат сотрудников, инициировав сокращение позиций в непроизводственных отделах. По имеющимся данным, основное внимание будет уделено так называемым косвенным позициям, включая должности разработчиков, где сокращение может затронуть более 2000 работников. Ожидается, что коэффициент увольнений Audi составит примерно 15% — 4500 рабочих мест в Германии.

Audi подтвердила, что администрация компании проводит переговоры с представителями трудового коллектива, однако, не уточнила, сколько именно позиций может подвергнуться сокращению. Ранее было объявлено о снижении операционной прибыли на 91% в третьем квартале, составившей 106 миллионов евро, что отчасти связано с высокими затратами на потенциальное закрытие завода в Брюсселе.

На прошлой неделе Audi подтвердила, что обсуждает возможность продажи своего завода в Брюсселе с одним из производителей коммерческих автомобилей. Тем не менее, компании, возможно, предстоит рассмотреть закрытие завода в связи с высокими операционными затратами и низким спросом на ее единственный электромобиль.

В сентябре текущего года тысячи работников провели акции протеста в Брюсселе в поддержку сотрудников завода Audi в Бельгии, которому угрожает закрытие. Более 5000 протестующих, представляющих разные уголки Бельгии и даже Чехии, собрались на Северном вокзале города.

В октябре работники Volkswagen Group в Германии также начали забастовку и принялись за участие в акциях против беспрецедентного плана закрытия одного из заводов фирмы в стране. В ответ на это компания предложила своим сотрудникам меры по сокращению расходов, которые включают снижение зарплат на 10% и пересмотр системы бонусов, чтобы предотвратить закрытие немецких заводов и повысить имидж бренда Volkswagen.