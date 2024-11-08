Среди них были как российские аппараты, так и спутники партнёров

Это стало значительным достижением в процессе развертывания спутников. При этом в числе спутников были как отечественные, так и зарубежные образцы. Для этого в миссии использовалась ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшая с космодрома Восточный в 18:18 по местному времени 4 ноября. Как сообщает Роскосмос, все 53 спутника благополучно вышли на заданные орбиты.

По информации Российского информационного агентства, в рамках этого развертывания участвовало несколько международных партнеров. Из общего числа полезных нагрузок 49 представляли собой российские спутники, среди которых были один российско-китайский и один российско-зимбабвийский. Также на борту находились два иранских спутника: Kowsar для получения высококачественных изображений и Hodhod, предназначенный для связи. ТАСС сообщает, что запуск стал новым национальным рекордом, подчеркивающим значимость России в мировой космической активности, хотя этот запуск все же не превзошел достижение SpaceX от января 2021 года — 143 спутника за один раз.

В рамках данной миссии были задействованы два спутника «Ионосфера-М», предназначенные для улучшения мониторинга ионосферы Земли и предоставления важных данных об атмосферных условиях. Масса каждого спутника составляет около 430 килограммов, что подчеркивает стремление России к расширению своих космических систем наблюдения. Этот запуск стал тринадцатым для России в текущем году, что демонстрирует устойчивые, хотя и сдержанные темпы запуска спутников по сравнению с мировыми стандартами.

Несмотря на то, что Россия долгое время была на передовых позициях в космической сфере, количество ее запусков снизилось в последние годы. США, в основном благодаря частым запускам ракет SpaceX Falcon 9, и Китай значительно ускорили свои космические программы, в результате чего Россия занимает третье место по активности в этой области. Тем не менее, Россия продолжает оставаться активным участником международного космического сотрудничества, включая свои обязательства по участию в программе Международной космической станции.