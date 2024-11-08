Ритейлеры различных стран сообщают, что товара уже нет в наличии, а спекулянты на вторичным рынке завышают цены в полтора раза.

Вчера AMD представила свой новый процессор Ryzen 7 9800X3D, который стал самым мощным игровым чипом, доступным на рынке. Устройство получило впечатляющие отклики, и спрос на него оказался настолько велик, что в крупных магазинах по всему миру оно уже распродано.

В день релиза происходили невероятные сцены, когда у крупных магазинов в разных уголках мира образовывались очереди желающих приобрести новинку. Геймеры с нетерпением ожидали данный чип, обещающий значительное улучшение игровых характеристик, и AMD Ryzen 7 9800X3D полностью оправдал ожидания.

Среди основных ритейлеров в США такие как Newegg, Amazon, BestBuy, Microcenter и B&H уже отмечают, что чипы отсутствуют в наличии. На рынках Великобритании, ЕС и Азии наблюдается аналогичная ситуация — чип отсутствует. 3DCenter анализирует складские запасы у крупнейших ритейлеров в ЕС, и, похоже, что у большинства известных игроков запасы исчерпаны. Ожидается, что новая партия поступит 12 ноября, однако, она уже зарезервирована из-за огромного числа предварительных заказов на Ryzen 7 9800X3D. Для покупателей в Японии процессор AMD Ryzen 7 9800X3D должен стать доступен 15 ноября, спустя неделю после его первоначального релиза.

На платформе eBay можно встретить разные объявления о продаже AMD Ryzen 7 9800X3D, но в основном это предложения от спекулянтов. Официальная цена процессора составляет 479 долларов США, тогда как на eBay встречаются объявления с ценой около 700 долларов и выше.