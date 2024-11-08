Это касается тех фирм, которые работают в сфере ИИ, смартфонов и автомобилей

Объявление было разослано китайским клиентам TSMC через электронную почту, в котором сообщалось, что приостановка поставок для технологий на 7 нм и ниже начнется с 11 ноября. Данные поставки коснутся лишь тех, кто использует решения TSMC в области ИИ, смартфонов и автомобильных чипов.

Что касается клиентов, не входящих в перечисленные категории, они все же смогут производить свои чипы после подачи соответствующей лицензии. Это решение отразится на финансовых результатах компании, но вполне возможно, что вскоре после этого больше американских компаний начнет сотрудничать с китайскими игроками, что позволит чипмейкеру быстро восстановить свои незначительные утраты. Ранее считалось, что эти зарубежные компании служили посредниками для Huawei, что позволяло последней получать доступ к технологиям для разнообразных приложений.

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, связывающих Huawei с незаконной деятельностью, сообщается, что этот китайский гигант активно ищет инженеров TSMC через агентства по трудоустройству, предлагая им в три раза большую зарплату, если они согласятся перейти на работу в Huawei. Эти специалисты имеют огромный опыт и навыки, которые были ключевыми для достижения успеха TSMC, а также обладают технологическими коммерческими секретами, которые могут существенно изменить ситуацию в пользу Huawei, если они примут предложение.