На сегодняшний день данный истребитель является единственным, который смог противостоять современным средствам ПВО в боевых условиях

В рамках международной выставки Airshow China 2024, которая будет проходить с 12 по 17 ноября в Китае, «Ростех» продемонстрирует множество современных образцов авиатехники. Посетители смогут ознакомиться с последними достижениями в этой области, среди которых ударно-разведывательный вертолет Ка-52Э и самолёт-заправщик Ил-78МК-90А, который можно трансформировать в военно-транспортный вариант.

Помимо этого, в первый раз за пределами Российской Федерации в летной программе примет участие экспортный вариант Су-57Э, который станет центральной частью выставочной экспозиции России, как отмечается на официальном сайте «Ростеха».

Гендиректор корпорации Сергей Чемезов заявил, что Су-57 выделяется среди остальных новейших военных самолётов. По его словам, данный летательный аппарат является единственным в своём классе, который показал эффективность против передовых систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot, NASAMS и IRIS. Также Су-57 оснащён самыми совершенными типами вооружения, включая стелс-крылатые ракеты Х-69.

В завершение Чемезов подчеркнул, что Су-57 уже запущен в массовое производство, что даёт возможность выпускать его экспортную модификацию международным покупателям. Стоит напомнить, что современный российский истребитель Су-57 эффективно используется военнослужащими Российской Федерации в зоне Специальной Военной Операции. Этот многофункциональный самолёт способен решать разнообразные боевые задачи благодаря своему передовому вооружению и характеристикам, свойственным истребителям пятого поколения. Одним из ключевых преимуществ является его низкая заметность для радаров.