Энтузиастам удалось достичь частоты в 6,9 ГГц на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E

Генеральный директор ASUS China, Тони Юй, представил результаты своего эксперимента с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, который был успешно разогнан до 6,9 ГГц. Этот рекордный разгон, осуществленный с помощью жидкого азота, был протестирован в нескольких играх и приложениях. Результаты оказались поразительными.

AMD Ryzen 7 9800X3D уже обладает внушительным игровым потенциалом благодаря своей технологии 3D V-Cache второго поколения, однако, его также можно разгонять, как и любой другой процессор серии Ryzen 9000. Это открывает возможности для экстремальных оверклокеров и энтузиастов, позволяя им извлечь максимальную производительность из этого игрового решения.

Для разгона применялась материнская плата ASUS ROG Crosshair X670E с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, функционирующим на частоте от 6,7 до 6,9 ГГц. В тесте Cinebench R23 данный процессор набрал 30 513 баллов CB, что на 36% превышает результаты PBO, полученные ранее. Тестовая конфигурация использовала видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000. При таких параметрах разгона чип потребляет 200 Вт энергии при максимальной нагрузке, что значительно выше его теплопакета в 120 Вт, в то время как в игровых приложениях наблюдается другая картина.

В игре Counter-Strike 2 процессор демонстрировал средний результат в 1262,9 FPS при максимальных настройках на разрешении 1080p, что сопоставимо с производительностью Intel Core i9-14900K. Последний выдал более 1300 FPS, однако, работал на значительно более высокой частоте в 8 ГГц, при этом потребляя гораздо больше энергии по сравнению с 100 Вт, расходуемых 9800X3D.

В игре Valorant процессор продемонстрировал более 2000 FPS в меню выбора персонажа и свыше 1500 FPS в бою, при этом средний показатель составил около 1100 FPS во время игровых сцен, с выставленными максимальными настройками на 1080p. Примечательно, что мощность системы процессора, даже при разгоне до 6,9 ГГц, оставалась примерно на уровне 100 Вт, что подчеркивает эффективность чипа.