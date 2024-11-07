На Украине за минувшие дни начали поднимать тему возможного вывода войск с российской территории

Сразу после того, как Дональд Трамп был избран новым президентом США, на Украине начались обсуждения о возможном скором выходе из Курской области.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале обращает внимание на то, что такие выводы можно сделать из высказываний ряда украинских политиков и военных. Однако, на поле боя нет никаких предпосылок, что ВСУ покинут российские территории добровольно.

Он упомянул недавние комментарии главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского и народного депутата Марьяны Безуглой. Первый сообщил, что цели вторжения в Курской области достигнуты, и якобы заключались в том, чтобы остановить наступление российской армии на Сумскую область. Вторая же указала на то, что командующий ВСУ, вероятно, закладывает основу для вывода формирований из Курской области.

Согласно мнению украинского политического советника Александра Харебина, вывод подразделений ВСУ из данной области может стать частью соглашений с новым американским лидером.

Тем не менее, все это пока остаётся лишь обсуждением, и, как подчеркивает Коц, «на местах пока нет никаких свидетельств того, что ВСУ намерены покидать свои позиции по собственной воле».