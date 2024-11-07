По мнению регулятора, компания вылавливает своих конкурентов из рынка, заключая соглашения на определенных условиях





Стекло на основе щелочно-алюмосиликатов от Corning используется в широком спектре смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимых устройств, производимых ведущими технологическими компаниями.

Антимонопольные регуляторы Европейского Союза выражают беспокойство по поводу того, что эксклюзивные договоренности Corning с производителями мобильных телефонов и компаниями, занимающимися переработкой стеклянного сырья, могут выдавливать конкурентов из рынка.

Уходящий председатель антимонопольного комитета ЕС Маргрете Вестагер отметила, что поломка экрана смартфона — это неприятное и затратное событие. Поэтому наличие оживленной конкуренции в производстве стекла для мобильных устройств крайне важно для обеспечения доступных цен и высокого качества продукции.

«Мы проверяем, пыталась ли компания Corning, ведущий производитель этого специализированного стекла, исключить конкурентов из своего ассортимента, тем самым ограничивая выбор потребителей в отношении более доступного и ударопрочного стекла», — сообщила Вестагер.

Расследование, проводимое Европейским Союзом, будет направлено на изучение обязательств по эксклюзивным поставкам, которые вынуждают производителей устройств приобретать всё или почти всё своё стекло у Corning.

В рамках этого расследования также будут оцениваться скидки, которые американская компания предлагает за эксклюзивные контракты, а также условия, требующие от производителей мобильных телефонов уведомлять Corning о любых конкурентных предложениях и рассматривать их лишь в случае, если фирма не сможет предоставить более низкую цену.

Теперь Corning может остановить расследование, предложив определенные уступки, чтобы развеять опасения со стороны антимонопольного регулятора ЕС. В случае признания вины в нарушении антимонопольного законодательства Европы компании грозит штраф, который может достигать 10% от её глобального дохода.