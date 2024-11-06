Проблемы затронули практически все бренды, связанные с компанией

Компания Audi представила финансовый отчет за третий квартал. Операционная прибыль как самой Audi, так и брендов, входящих в её состав, сократилась более чем в два раза с начала года, а единственное увеличение продаж продемонстрировала марка Lamborghini. Тем не менее, в компании прогнозируют улучшение в ближайшем будущем, в основном благодаря новым моделям.

Если за девять месяцев прошлого года Audi заработала 4,595 миллиарда евро, то в 2024 году этот показатель упал до 2,088 миллиарда. Результаты третьего квартала показали резкое снижение на 91% — с 1,178 миллиарда до 106 миллионов евро.

Как Audi, так и Bentley отметили сокращение продаж за оба отчетных периода. Bentley особенно пострадала: автомобили этого бренда утратили более 35% своей аудитории в третьем квартале. В то время как Lamborghini увеличила свои продажи на 18,7% за квартал и на 8,6% за год. Среди стран с заметным снижением продаж выделяются Германия и США.

Руководство Audi связывает текущие финансовые проблемы преимущественно с трудной рыночной ситуацией и увеличением собственных затрат, включая расходы на реструктуризацию. Особое внимание уделяется ситуации с заводом в Брюсселе, который компания планирует продать, предпочитая не вкладывать средства в его модернизацию. Кроме того, упоминается, что новые модели, выпущенные в этом году, еще не оказали существенного влияния на продажи. Реальный эффект ожидается лишь в 2025 году.

Сложности также испытывает материнская компания Volkswagen, которая намерена закрыть три завода в Германии с целью снижения затрат. В качестве альтернативы рабочим предложено согласие на 10-процентное снижение заработной платы.