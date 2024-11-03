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Zelikman
Bloomberg: Крупнейшие компании инвестируют 200 млрд долларов в технологии ИИ
В эти вложения входит всё: от оборудования до затрат строительство центров обработки данных

  Согласно оценкам Bloomberg, в текущем году крупнейшие технологические корпорации планируют инвестировать 200 миллиардов долларов в капитальные затраты, связанные с искусственным интеллектом, что станет беспрецедентным показателем для этих компаний.

  Такой уровень вложений включает в себя все, от закупок высокопроизводительных чипов до строительства крупных центров обработки данных. Кроме того, компании будут заключать соглашения с поставщиками энергии и даже рассматривать возможность восстановления атомных электростанций для генерации электроэнергии.

  Amazon занимает лидирующую позицию, планируя рекордные затраты в 75 миллиардов долларов на 2024 год, в то время как генеральный директор Энди Джасси называет искусственный интеллект «уникальной возможностью, возникающей раз в жизни». Аналитики компании MoffettNathanson охарактеризовали такую сумму как «действительно потрясающую».

  Meta* (запрещённая на территории Российской Федерации экстремистская организация) также не отстает: в 2024 году их капитальные расходы могут составить 40 миллиардов долларов, и гендиректор Марк Цукерберг выразил намерение значительно увеличить инвестиции в языковые модели ИИ и передовые проекты.

  Расходы Microsoft на ИИ также резко возросли, составив $14,9 миллиарда за один квартал, что на 50% больше, чем в прошлом году. В то же время компания сталкивается с трудностями в удовлетворении повышенного спроса из-за ограниченной мощности своих центров обработки данных.

#технологии #искусственный интеллект #инвестиции
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