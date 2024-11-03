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Zelikman
M4 Pro оказался быстрее Intel Core Ultra 9 285K на 12% в одноядерном тесте
В многопоточных задачах процессор от Intel всё же смог обойти конкурента от Apple на 2%.

  В первых тестах Geekbench 6 новый чип M4 Pro показал впечатляющие результаты, обойдя предыдущие флагманские процессоры Apple. Он продемонстрировал в одноядерном тесте 3925 баллов, тогда как Intel Core Ultra 9 285K набрал 3450, а AMD Ryzen 9 9950X — 3359 баллов. Примечательно, что процессоры Intel и AMD работают на тактовой частоте 5,7 ГГц, тогда как M4 Pro функционирует на 4,5 ГГц.

  Что касается многопоточных результатов, 14-ядерный M4 Pro также обошел чип M2 Ultra от Apple, имея 22 669 баллов, чуть уступает Intel Core Ultra 9 285K с его многопоточным результатом 23 024, в то время как Ryzen 9 9950X завершает гонку с 20 183 баллами. Значительный прирост производительности M4 Pro по сравнению с конкурентами очевиден в этих цифрах, но реальная эффективность может варьироваться в условиях эксплуатации. Тем не менее, способность достигать такого уровня производительности на 14-дюймовом MacBook Pro хороший результат.

  Кроме M4 Pro, Apple представила и чип M4 Max, который обладает тем же количеством ядер, что и предшественник M3 Max. Однако, компания провела некоторые оптимизации, которые позволили повысить эффективность работы процессора. В результате M4 Max смог преодолеть отметку в 4000 баллов в одноядерных тестах, что всего лишь чуть лучше показателя M4 Pro. Сравнивая с конкурентами, можно заметить, что процессоры Intel Core Ultra 9 285K и Ryzen 9 9950X значительно уступают M4 Max. Тактовая частота нового чипа соответствует тактовой частоте M4 Pro и составляет 4,51 ГГц.


  Результаты тестирования графической производительности показывают другую картину. Чип M4 Pro с 20-ядерным GPU набрал 111119 баллов, что в два раза меньше, чем у чипа M2 Ultra с 72-ядерным GPU. В то же время, M4 Max с 40-ядерным GPU превзошел все ожидания, набрав 192532 балла, что на 25% быстрее, чем M3 Max с аналогичным количеством ядер. Кроме того, его производительность почти равна M2 Ultra с 76-ядерным GPU.

#amd #intel #apple #процессоры #m4 pro
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