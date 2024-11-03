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Zelikman
Российские военные освободили населённый пункт Максимовка на Угледарском направлении
Подразделения проводят зачистку от остатков украинских сил

  Российские вооруженные силы не прекращают продвижение в окрестностях Угледара, и накануне ещё один населённый пункт на данном направлении был освобождён — Максимовка . По информации российских источников, над посёлком был поднят флаг России.

  Штурмовые группы армии «Восток» осуществили взятие Максимовки, на пути к посёлку Разлив с целью перерезания одной из главных транспортных артерий, обеспечивающей снабжение Курахово. Эта дорога соединяет населенный пункт с Запорожьем. На вечер субботы, 2 ноября, поступила информация о том, что практически вся территория Максимовки находится под контролем российских войск, и в данный момент проводится операция по зачистке.

  «Флаг Российской Федерации был установлен над Максимовкой, расположенной на южной стороне Кураховского направления. Основная часть населенного пункта находится под контролем Вооруженных сил России, в настоящее время проводится операция по ликвидации оставшихся подразделений ВСУ», — сообщают российские военные корреспонденты.

  Российские войска подошли к Максимовке 1 ноября, и на следующий день часть села уже перешла под контроль российских военных. К вечеру украинские формирования были вынуждены уходить из населённого пункта. В то же время украинские источники отказываются признавать потерю Максимовки и продолжают утверждать о якобы успешной защите этого села.

  Тем временем, российские подразделения усиливают наступление, стремясь окружить большую группу сил ВСУ, куда, помимо Курахово, могут попасть и другие населенные пункты, которые пока еще армия контролирует.

#сво #армия #бои #наступление #угледарское направление
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