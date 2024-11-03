В их число вошли два улучшенных варианта Nissan Kicks, два Nissan Frontier и один Nissan Z





На тюнинг-шоу SEMA, которое начнется 5 ноября, компания Nissan представит пять эксклюзивных концептуальных автомобилей. Два из них основаны на пикапе Frontier, два используют компактный кроссовер Kicks, а завершает данную серию Nissan Z, представленное с набором заводских аксессуаров.

Модель Nissan Kicks Beach Patrol, оформленная в яркие цвета, разработана как патрульное транспортное средство для пляжей. Автомобиль оснастили подножками, небольшим кенгурятником и крышей с багажником, на который установлено специальное оборудование и дополнительные освещающие элементы. На 18-дюймовые диски от Nismo установлены внедорожные шины Yokohama. Также кроссовер получил улучшенную подвеску.

Nissan Kicks Urban Shadow отличается от своей пляжной версии наличием заниженной подвески. Его внешний вид формируют уникальные выхлопные системы и легкосплавные диски от Nismo, а также яркая многоцветная виниловая обёртка. На крыше установлено устройство для перевозки велосипедов и другого снаряжения.

Купе Nissan Z оборудовано комплектом аксессуаров из новой линейки Legend. Среди них винтажные колёса, углепластиковый задний спойлер, накладки на крылья и разные наклейки. Также имеются несколько других деталей.

Nissan Frontier Tarmac разрабатывался три года совместно с Nissan Motorsports, Nissan Design America и Forsberg Racing. Стандартный двигатель 3.8 был усовершенствован с помощью турбонаддува и индивидуального выхлопа, увеличив мощность с 310 до 440 лошадиных сил. Специально для модели Nismo была создана регулируемая подвеска. Кузов полностью выполнен из углеродного волокна. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro и удобный рычаг ручного тормоза для дрифта.

Nissan Frontier Project Trailgater получил обширный пакет аксессуаров для бездорожья, включая модифицированную подвеску и внедорожные шины на 17-дюймовых дисках. Проект был реализован в сотрудничестве с тюнинг-ателье Music City Trucks. В кузове автомобиля установлено мультимедийное оборудование, состоящее из двух 43-дюймовых экранов, системы Starlink для стриминга видео и качественной акустической системы. Электропитание обеспечивается либо дополнительным литиевым аккумулятором, либо солнечными панелями. Для жизни вдали от городской суеты грузовик дополнен газовым грилем, холодильником и полноценным кухонным оборудованием, в числе которого есть раковина.