24-дюймовое устройство получило разрешение 1920х1080 пикселей и частоту обновления 180 Гц.

Некоторое время назад Xiaomi представила игровой монитор G24i. В сентябре компания поделилась различными деталями об этом небольшом устройстве, однако, не раскрыла информацию о его цене.

Теперь же монитор поступил в продажу за пределами Китайской Народной Республики. Стоит напомнить, что G24i оснащен IPS-экраном с диагональю 23,8 дюйма. Этот небольшой игровой монитор поддерживает разрешение 1920x1080 пикселей и обеспечивает углы обзора 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали.

Кроме того, монитор располагает пиковой яркостью 250 нит, контрастностью 1000:1 и охватом цветового пространства sRGB на уровне 99%. Также монитор G24i характеризуется частотой обновления 180 Гц, временем отклика GtG 1 мс и поддержкой технологии AMD FreeSync. В дополнение, видеовыходы представлены через порты DisplayPort и HDMI.

На данный момент устройство G24i можно приобрести в Великобритании за 89.99 фунта или за 119.99 евро в странах Еврозоны при прямом заказе у Xiaomi. Более того, Xiaomi предлагает ту же модель в США по цене 129.99 доллара.В России официальная цена находится в районе 12 000 рублей.