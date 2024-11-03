В октябре данный показатель вырос как к прошлому году, так и к прошлому месяцу.

В октябре 2024 года, в первый месяц после введения повышенных ставок утильсбора, в России было реализовано 168 483 новых легковых автомобилей, согласно данным Минпромторга. По сравнению с прошлым годом, рынок вырос на 51%, а также отмечается увеличение продаж по сравнению с сентябрем.

Ранее ведомство сообщало, что в сентябре в стране купили 145 490 новых автомобилей, не включая легкий коммерческий транспорт. За десять месяцев 2024 года общий объём рынка составил 1 309 396 автомобилей, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если учесть все категории, продажи превысили 1,54 миллиона единиц, что соответствует росту на 48%.

В октябре также наблюдался рост объемов продаж грузовиков (на 2%) и автобусов (на 56%), при этом категория легких коммерческих автомобилей увеличилась на 54%. С начала года наблюдается прирост на 38% по легкому коммерческому транспорту и 15% по автобусам.

Российский рынок электромобилей демонстрирует активный рост. С начала года по октябрь в стране было реализовано 16 692 электрокара, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом 20% из них были собраны в России. Агентство «Автостат» сообщило, что в конце октября российский автопром установил очередной рекорд, однако конкретные цифры обещают опубликовать позже.

Кроме того, стало известно, что новые ставки утильсбора, введенные в первый месяц, практически не отразились на ценах новых легковых автомобилей. Более 10 брендов пересмотрели свои ценовые категории, но в среднем увеличение стоимости не превысило 5%.