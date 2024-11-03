Разработчик направит все свои ресурсы на разработку новой части Mass Effect.

После долгих десяти лет ожидания, Dragon Age: The Veilguard наконец-то вышла на свет. Новая игра знаменитой серии от BioWare получила положительные отзывы критиков благодаря «отличному написанию персонажей» и «глубокой проработке мира через сюжетные квесты».

Однако, несмотря на успех The Veilguard, не стоит ожидать его долгосрочной поддержки. Это связано с тем, что у BioWare нет планов по выпуску пострелизного контента, что было подтверждено в предыдущих заявлениях. Вместо этого, дочерняя студия EA сосредоточится на создании Mass Effect 5, долгожданном продолжении своей научно-фантастической франшизы.

В дальнейшем отчете IGN было отмечено, что, по их мнению, The Veilguard получит улучшения качества и небольшие дополнения к контенту, однако крупные DLC, аналогичные тем, что были в предыдущих играх, не планируются.

На данный момент информации о следующей части Mass Effect было довольно немного. Тем не менее, ситуация немного прояснилась после релиза Veilguard. Во-первых, новая Mass Effect сохранит «взрослую атмосферу», которая была присуща оригинальной трилогии. Это подтвердил главный разработчик Майкл Гэмбл в недавнем заявлении в X (бывший Twitter), отметив, что франшиза останется верна своим корням. Кроме того, игра продолжит поддерживать фотореалистичное качество, как сообщил Гэмбл.