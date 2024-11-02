Компания столкнулась с падением продаж своих ключевых моделей

В условиях снижения спроса компания Nissan сообщила о планах сократить производство своих основных моделей на североамериканском рынке на 30%. Весьма вероятно, это приведёт к тому, что запланированные на этот год показатели не будут достигнуты. Негативная тенденция наблюдается с сентября, отмечает Nikkei.

Наиболее значительная доля продаж Nissan в Северной Америке обеспечивается кроссовером Rogue и пикапом Frontier. Оба автомобиля производятся на заводах в Теннесси и Миссиссипи соответственно. В сентябре и октябре общая потеря объёма производства составила 40 тысяч единиц.

Первоначально ожидалось, что темпы снижения сборки останутся на текущем уровне до конца октября. Однако теперь это снижение продлится до декабря. В третьем квартале продажи автомобилей Nissan в США упали на 2%, в то время как спрос на модель Rogue снизился на 24%. Компания ожидает, что операционная прибыль в третьем квартале упадет до 995 миллионов иен, а годовой показатель снизится на 12%, составив 500 миллиардов иен. Под вопросом оказался также целевой уровень продаж в 3,65 миллиона автомобилей.

Кризис затронул весь японский автопром. Во втором и третьем кварталах общий объем продаж восьми крупных компаний уменьшился на 6%, достигнув 11,87 миллиона автомобилей. Это первое падение за последние четыре года, как сообщает Nikkei.

Одновременно с этим Volkswagen ведет переговоры с профсоюзами о 10% снижении заработной платы. Эта мера позволит избежать сокращений или, по крайней мере, уменьшить их масштаб. На фоне неблагоприятной ситуации на ключевых рынках немецкий автогигант может впервые в своей истории закрыть заводы в Германии, под угрозой оказались три предприятия.