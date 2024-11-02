Несмотря на заявления об отказе от российских энергоносителей, некоторые государства планируют даже нарастить объёмы импорта

За первые десять месяцев текущего года экспорт российского газа в государства Европейского Союза увеличился на 15%, достигнув 26,52 миллиарда кубометров. Эти данные были предоставлены «Газпромом» и касаются транзита через территорию Украины и газотранспортную сеть Евросоюза.

Издание сообщает, что за тот же период прошлого года объём трубопроводных поставок газа из страны в Европу составил примерно 23 миллиарда кубических метров. В течение всего прошлого года экспорт газа в данном направлении достиг примерно 28,15 миллиарда кубометров. Важно подчеркнуть, что объем поставок через «Турецкий поток» в страны Южной и Юго-Восточной Европы также увеличился, составив 13,66 миллиарда кубометров.

Невзирая на заявления лидеров Европы о необходимости отказа от газа из России, Европейский Союз все еще не готов обойтись без этого ресурса. Напротив, государства Западной и Центральной Европы планируют увеличивать объемы импорта газа из РФ.

Стоит напомнить, что не так давно в Киеве сообщили о своих намерениях не продлевать соглашение о транзите российского газа в Евросоюз, истекающее в конце текущего года. Также подчеркивается, что вслед за началом СВО, европейские лидеры взяли курс на отказ от российского газа. Это привело к существенному увеличению цен на электрическую энергию в ряде европейских стран, что, в свою очередь, вызвало рост количества банкротств среди промышленных компаний.