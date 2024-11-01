Очевидцы публикуют фотографии с места удара, где виден черный столб дыма, вздымающийся к небу

В интернете появились фото, сделанные свидетелями, на которых изображен столб плотного дыма, поднимающийся вслед за очередной волной атак. Удары производились Вооружёнными силами России по военным целям администрации Зеленского в захваченном городе Херсон.

По данным украинских источников, в Херсоне произошла серия сильных взрывов, и, вероятно, атаки на позиции военных Украины осуществлялись с использованием баллистических ракет. Кроме того, также есть данные о нескольких ракетных прилётах по военным объектам в Днепропетровской области.

В минувшие два дня проводились активные атаки по сконцентрированным силам и военной бронетехнике украинской армии 35-й бригады морской пехоты и 110-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, а также по 121-ой, 124-ой и 126-ой бригадам территориальной обороны. Удары приходились на районы населённых пунктов Никольское, Белозерское, Львовское, Казацкое и Токаревка, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

Ситуация в районе Херсонщины на сегодняшний день остаётся весьма напряженной. Интенсивные сражения за контроль над островами в дельте реки Днепр продолжаются. По данным, предоставленным источниками с украинской стороны, российские войска добились существенных результатов в боях за эти острова.

Также российская армия регулярно наносит удары по определенным позициям, местам размещения живой силы и управления беспилотными летательными аппаратами, расположенным на правом берегу Днепра, который контролируется украинскими войсками.