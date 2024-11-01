Разработанный компанией Ghost Robotics Vision 60 должен будет бороться с различными БПЛА

Сухопутные войска США провели тестирование вооруженной роботизированной собаки с искусственным интеллектом в Саудовской Аравии, которая способна уничтожать дроны. Разработанный компанией Ghost Robotics Vision 60 имеет множество функций для усиления его боевых возможностей.

Этот аппарат, в первую очередь созданный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, укомплектован стрелковой системой с винтовкой AR-15 и тактической платформой, позволяющей ему выявлять и нейтрализовать воздушные цели.

В военной терминологии системы активной обороны делятся на «жесткие» и «мягкие». Жесткие системы уничтожения, как та, что применяется в роботе Vision 60, физически ликвидируют входящие угрозы, включая ракеты и беспилотники, перехватывая их в воздухе. В отличие от этого, мягкие системы сосредоточены на нарушении работы или отключении оборудования с помощью неразрушающих методов, таких как электронные помехи. Компания Ghost Robotics, разработчик Vision 60 Q-UGV, утверждает, что она предлагает высокую степень адаптивности и возможность работы в различных условиях и ландшафтах.

Использование военных роботов, часто именуемых “роботами-убийцами”, является предметом серьезных дискуссий. Тем не менее, Соединенные Штаты не единственные, кто заинтересован в разработке подобных вооруженных роботизированных систем. Иные государства, такие как Китай, Россия и Великобритания, также активно занимаются созданием таких технологий.