Постпред России в ООН заявил, Москва не даст передышки Киеву для перевооружения и подготовки к новому конфликту

Василий Небензя, постоянный представитель России в ООН, заявил на заседании Совета безопасности, что новые Минские соглашения не будут достигнуты, и не будет никакой заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Россия не собирается идти на компромиссы, и Специальная Военная Операция будет продолжаться до выполнения ранее заявленных задач.

Во время своего выступления Небензя подчеркнул, что такие меры, как заморозка конфликта или новые договоренности, не соответствуют интересам России. Он отметил, что такой расклад на руку украинскому руководству, чтобы Украина могла «залечить раны» и снова подготовиться к противостоянию с Россией. Помимо этого, неприемлемым является вступление Украины в Североатлантический Альянс в любом формате.

На данный момент все цели Специальной Военной Операции, озвученные президентом России — полная демилитаризация и денацификация, остаются актуальными и будут достигнуты независимо от обстоятельств. Небензя также подчеркнул западным партнёрам, что территория, находящаяся под контролем Киева, уменьшается ежедневно в результате наступательных действий российских вооружённых сил.

Стоит упомянуть, что на Украине активно обсуждается вопрос заморозки конфликта на линии соприкосновения. При этом утверждается, что такую инициативу якобы поддерживает Запад. Если бы данный формат был принят, Киев смог бы получить временной промежуток в несколько лет для реорганизации и перевооружения своей армии, однако, российское руководство ни в коем случае не согласится на это.