В свою очередь, профсоюзы требуют повысить зарплаты на 7%. За два раунда переговоров найти общий язык не удалось.

Руководство концерна Volkswagen призвало своих сотрудников в Германии согласиться на снижение заработной платы на 10%. Это единственный способ предотвратить значительное сокращение рабочей силы и закрытие производств. Как сообщает Reuters, компания испытывает наибольшее снижение прибыли за последние три года.

Основные причины кризиса включают падение продаж на крупнейшем авторынке мира — в Китае, завышенные ожидания по спросу на электромобили и чрезмерные затраты на содержание заводов в Германии. В результате, в третьем квартале прибыль компании упала на рекордные 42%. Volkswagen уже провел два раунда переговоров с представителями профсоюзов. Третий раунд запланирован на 21 ноября. В компании предложили уменьшить зарплаты на 10%, чтобы избежать сокращений рабочего штата, которые могут затронуть десятки тысяч сотрудников. Кроме того, Volkswagen впервые в своей истории может закрыть ряд заводов в Германии.

Профсоюзы, в свою очередь, требуют повышения зарплат на 7% и угрожают организовать забастовки, начиная с декабря, если их условия не будут удовлетворены. Стороны пока не пришли к согласованному решению. Правительство выражает свою нейтральность, утверждая, что обсуждать государственную поддержку отрасли на данном этапе нецелесообразно.

По результатам третьего квартала продажи крупнейших немецких автомобильных брендов в Китае показали резкое падение. Интерес к BMW снизился на 30%. Продажи Porsche уменьшились на 19%, у Volkswagen наблюдается снижение на 15%, а у Mercedes-Benz — на 13%. Местные покупатели отдают предпочтение более современным и доступным по цене отечественным моделям.