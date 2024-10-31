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Zelikman
OnePlus представила свой флагманский смартфон OnePlus 13 с чипом Snapdragon 8 Elite
Также модель может похвастаться 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE X2 с разрешением 3168x1440 и стартовой ценой в $632

  О данном устройстве уже было много информации, так как компания постепенно делилась ею на протяжении некоторого времени. Кроме того, утечки данных тоже имели место. Обратите внимание, что он впервые был представлен в Китае, глобальный релиз состоится позже.

  На первый взгляд кажется, что изменений не так много. Однако OnePlus 13 имеет плоские боковые грани и плоский экран, в отличие от изогнутого дизайна OnePlus 12. В результате ощущение в руках должно быть совершенно другим. Смартфон снова выполнен из металла и стекла. Он сохранил хорошо знакомую камеру — круглый модуль камеры в верхнем левом углу. Внутри находится три объектива, а сам блок немного выступает за корпус сзади.

  Кнопки управления питанием и блокировкой, а также регулировки громкости расположены на правой грани устройства. Слева находится ползунок для уведомлений. На верхней границе смартфона расположен ИК-порт. Как и предполагалось, аудиоразъема нет.

  OnePlus 13 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. В Китае OnePlus 13 доступен в вариантах с 12 ГБ, 16 ГБ и 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Аналогично, существуют опции на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.

  Устройство оборудовано 6,82-дюймовым дисплеем BOE X2 AMOLED с разрешением 3168x1440 пикселей. Экран плоский и поддерживает LTPO-технологию. Он предоставляет адаптивную частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц, а его максимальная яркость достигает 4500 нит.

  Внутреннее содержание телефона включает аккумулятор с ёмкостью 6000 мАч. Это значительное улучшение, особенно учитывая, что OnePlus 12 уже демонстрировал отличную работу в плане долговечности батареи. Устройство также поддерживает проводную зарядку на 100 Вт, беспроводную на 50 Вт и обратную беспроводную зарядку на 10 Вт. В комплект поставки входит и адаптер питания.

  На задней панели установлены три камеры. Основная 50-мегапиксельная камера от Sony дополняется 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 114 градусов и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Кроме того, на лицевой стороне устройства располагается 32-мегапиксельная фронтальная камера.

  На устройстве установлена операционная система Android 15 в сочетании с OxygenOS 15. В комплект также входит Rain Touch 2.0, который позволяет использовать экран даже при наличии влаги. Кроме того, OnePlus обновил встроенный сканер отпечатков пальцев, заменив его на ультразвуковую модель. Размеры гаджета составляют 162,9x76,5x8,5 мм, а его вес – 213 граммов. 

  Стоимость OnePlus 13 начинается от 4499 юаней (примерно $632) в Китае. Ожидается, что в других странах цена будет выше.

#смартфоны #гаджеты #qualcomm #oneplus 13 #snapdragon 8 elite
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