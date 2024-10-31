Это касается тех государств, которые поддержали таможенные пошлины против Поднебесной

На закрытой встрече с производителями автомобилей представители китайского министерства торговли порекомендовали приостановить значительные инвестиции в те страны Европы, которые поддержали повышение таможенных тарифов. Об этом сообщает Reuters, опираясь на свои источники. В Китае надеются, что решение о новых тарифах будет пересмотрено.

Как утверждают информированные источники, в мероприятии участвовали представители компаний Geely, BYD, SAIC и нескольких иностранных производителей. Участникам встречи было предложено отказаться от больших вложений и строительства заводов в странах, которые поддержали тарифы, и перенаправить капитал в государства, проголосовавшие против.

Среди этих стран можно выделить Францию, Италию и Польшу. Власти Франции и Италии нацелены на развитие сотрудничества с китайскими автопроизводителями: Италия, к примеру, находится в переговорах с Chery и Dongfeng. В Польше располагается завод, где собираются китайские электромобили марки Leapmotor в рамках совместного предприятия с концерном Stellantis.

На голосовании стран ЕС в начале октября против введения повышенных таможенных пошлин выступили лишь Германия, Венгрия, Словакия, Словения и Мальта. В Венгрии в настоящее время осуществляется строительство производственных мощностей для компании BYD.

Предполагается, что подобные ограничения могут стать дополнительным аргументом для Китая в ходе переговоров о тарифах, которые, как местное министерство торговли, так и Европейская комиссия, намерены продолжить. Ранее власти Китая уже рекомендовали местным автопроизводителям ограничить инвестиции в некоторых регионах.

Накануне увеличение таможенных пошлин на ввоз китайских электромобилей в Европейский Союз было одобрено решением Еврокомиссии. Теперь эффективные ставки могут достигать 45,3%, в то время как для электромобилей Tesla, производимых на заводе в Шанхае, установлен минимальный тариф.