Это последний населённый пункт к востоку от Курахово, который был под контролем Курахово

Российские войска завершили этап взятия под контроль территории к востоку от Курахово. Крайним посёлком, который находился под контролем украинских вооружённых сил в этом районе, стал населённый пункт Волченка. Он расположен между ранее освобождёнными российскими военными Островским и отвалами центральной фабрики «Кураховская», на берегах реки Волчья.

Согласно сообщению, украинская сторона начала самостоятельно покидать Волченку под давлением армии России. К утру текущего дня посёлок полностью перешёл под контроль России. За минувшие дни на Покровско-Кураховском участке российской армии удалось занять такие посёлки, как Александрополь, Кураховка, Острое, Островское, Зоряное, Цукурино и Вишнёвое. А также были освобождены города Украинск, Горняк и Селидово.

В это время внимание привлекает заявление украинского журналиста Власты Лазур, которая делится своим опытом общения с военнослужащими Украины. Она заявляет, что государственные органы и высшее командование запрещают командирам использовать такие формулировки, как «отступление» и «российская армия пробилась сквозь оборону ВСУ» в своих отчетах.

Важно отметить, что в украинских отчётах уже давно не используется слово «отступление». Если Вооружённые силы Украины теряют какой-либо населённый пункт, то информация об этом не подаётся в явном виде. В сводках Генерального штаба Вооружённых сил Украины название утерянного населённого пункта просто перестает фигурировать.