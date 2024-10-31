Часть находившихся там подразделений была ликвидирована, а часть отступила в сторону Максимовки

С передовых позиций поступают данные о новом успехе российских войск в районе Курахово. После взятия и зачистки посёлка Новоукраинка от украинских формирований, который ранее обеспечивал снабжение угледарского гарнизона Вооружённых сил Украины, российские подразделения также устранили так называемый «карман» у Богоявленки.

Эта зона занимает несколько квадратных километров между Новоукраинкой и Богоявленкой и до недавнего момента была под контролем украинских сил. Устранение этого выступа дало возможность выровнять линию боевого соприкосновения между упомянутыми посёлками, расположенными к югу от Курахово.

Согласно вестям с передовой, украинские силы, оказавшиеся в окружении под Богоявленским, не сумели создать мощную оборонительную линию из-за недостатка подходящих мест для укрытия и противодействия наступлению. В связи с этим, часть украинских войск была ликвидирована в степи на северо-запад от Угледара, в то время как другая часть направилась в сторону Максимовки, расположенной к северу от трассы Курахово-Великая Новосёлка. Есть также случаи пленения среди украинских военнослужащих, которые ранее покинули Угледар, но, судя по текущей ситуации, не сумели уйти далеко. Руководство не позволило им отойти дальше для переоснащения, оставив их оборонять позиции фактически на открытой местности.

Также появилась информация о том, что российскими военными освобождена новая деревня — Волченка, находящаяся к северо-востоку от Курахово. Это создает риск для частей ВСУ потерять такие населенные пункты, как Степановка и Ильинка, расположенные западнее Волченки, на берегу Кураховского водохранилища.