Данная платформа может претендовать на новый рекорд Гиннесса по дальности хода без подзарядки и дозаправки

Концерн Geely представил первые технические характеристики новой гибридной силовой установки, названной NordThor 2.0 или NordThor EM-i. Как сообщает CarNewsChina, по ряду параметров эта разработка превосходит систему DM 5.0 от конкурирующей компании BYD. Уже стало известно, с какой моделью EM-i выйдет на рынок.

В основе гибридной системы EM-i лежит полуторалитровый бензиновый двигатель с тепловой эффективностью 46,5% — это, по утверждениям компании, самый высокий показатель в мире. К этому двигателю присоединен электрический блок E-DHT, который включает два электромотора и сопутствующее оборудование, также обладающее высоким КПД. Новая установка оборудована запатентованной системой, которая предотвращает поломки. В случае выхода из строя одного из двигателей, автомобиль останется в состоянии передвигаться.

Пока не объявлена потенциальная суммарная мощность трёх двигателей, однако, известны другие важные показатели. Например, автомобиль с системой EM-i сможет расходовать всего 2,67 литра топлива на 100 километров, а расчетный общий пробег составляет 2390 километров.

Этот последний параметр также относится к седану Galaxy L6, премьера которого ещё не назначена. Первым серийным автомобилем, оснащённым новой системой, станет кроссовер Starship 7, который уже частично раскрыт — его продажи запланированы до конца текущего года.

С таким расчетным показателем серийная модель Geely может претендовать на титул рекордсмена Книги Гиннесса, потеснив седан Roewe D7. На днях последний попал в список рекордов как гибрид, который проехал 2208 километров без подзарядки и дозаправки.