Устройство имеет два разъема 12VHPWR и готово запитать сразу две видеокарты RTX 4090 с потреблением 1200 Вт

Это мощное устройство с полной модульной конструкцией обеспечивает внушительные 2200 Вт. Предназначенный для высокопроизводительных рабочих станций, данный блок питания получил сертификат 80 PLUS Platinum и подходит для работы с требовательными системами, такими как устройства для обработки искусственного интеллекта.

Revolt 2200W будет отличным выбором для тех, кто использует сразу две видеокарты NVIDIA RTX 4090. С наличием двух специализированных разъемов 12VHPWR, каждый из которых способен передавать до 600 Вт, этот блок питания сможет обеспечить целых 1200 Вт мощности исключительно для графических карт.

Устройство обладает двумя разъемами 12VHPWR и дополнительно оснащено девятью 8-контактными PCIe разъемами, что предоставляет широкие возможности для многопроцессорных систем или других требовательных к питанию комплектующих. Несмотря на свою мощность, его размеры довольно компактные — 210 мм в длину, 150 мм в ширину и 86 мм в высоту. Однако, стоит учитывать, что его вес составляет 5,7 килограмма, что делает его не самым легким вариантом.

Модель Phanteks Revolt 2200 разрабатывалась для работы в сложных условиях. Она способна функционировать при температурах от -10C до 50C и на высоте до 5 километров. Более того, устройство поставляется с 10-летней гарантией и включает множество защитных функций, таких как OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP и SIP. Стоимость этого высокопроизводительного блока питания составляет 3799 юаней (примерно 535 долларов).