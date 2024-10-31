Данное наименование используется практически во всех продуктах компании

В этом сезоне ассортимент продукции Samsung Galaxy не смог произвести яркое впечатление на пользователей, которые были разочарованы отсутствием новшеств в моделях Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, представленных в июле.

Южнокорейская технологическая корпорация не стала скрывать свои недостатки, даже принесла извинения и начала разрабатывать новые решения, чтобы компенсировать это. Похоже, что компания намерена продолжать свои усилия по восстановлению имиджа, так как в отчете E-Today, опубликованном одним из южнокорейских изданий, говорится о том, что Samsung рассматривает возможность отказа от бренда Galaxy для своих ведущих смартфонов, и, вероятно, объединит серию S и серию Z под одной маркой.

Подход Samsung к брендингу преобразуется с целью формирования более роскошного имиджа для своих флагманских устройств, что позволяет им занимать более конкурентоспособные позиции против моделей от Apple и Google. Не только Samsung фокусируется на том, чтобы их высококачественные продукты выглядели более элитно. Это, похоже, является общей тенденцией в индустрии, где акцент делается на создании яркой идентичности бренда, которая находит отклик у потребителей, особенно в сегменте премиум.

Учитывая, что под брендом Galaxy представлено множество устройств, этот шаг кажется стратегически важным для того, чтобы высококлассные модели действительно выделялись на фоне остальных. Хотя перед внедрением таких изменений следует учесть множество аспектов, это может стать значимым этапом в развитии компании.