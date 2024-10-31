Однако, данная реплика не имеет возможности использоваться на общественных дорогах

Начальная цена этой модели составляет 2,99 миллиона долларов, и благодаря множеству опций для индивидуализации, эта сумма может значительно возрасти. Тем не менее, данная версия Tumbler не имеет сертификата для использования на обычных дорогах.

Внешний вид реплики полностью соответствует оригинальному Бэтмобилю. Автомобиль строится на основе трубчатой рамы, выполненной из авиационной стали, а его детали изготовлены из кевлара, углеродного волокна и стекловолокна. Габариты Tumbler составляют 4,7 метра в длину, 2,8 метра в ширину и 1,5 метра в высоту, а вес автомобиля достигает около 2,5 тонн.

Движение модели обеспечивает 6,2-литровый V8 от концерна GM мощностью в 525 лошадиных сил и крутящий момент 660 Нм, в сочетании с автоматической трансмиссией. Для передней оси предусмотрены 15-дюймовые колёсные диски, а для задней – 18,5 дюйма. В двухместном интерьере имеются гоночные сиденья, экраны размером 10 дюймов и кондиционер, при этом отделка может быть выбрана по пожеланию клиента.

В комплектацию реплики Бэтмобиля входят имитатор реактивного мотора, подвижные кузовные панели, моделируемое стрелковое оружие и система дымовой завесы. Всего планируется выпустить лишь 10 таких автомобилей, на что, судя по всему, нацелена аудитория коллекционеров. Утверждается, что проект одобрен студией Warner Bros.

Также компанией предлагаются суперкары от ателье Automobili Pininfarina, посвященные вселенной Бэтмена. Например, представленный в августе B95 Gotham оценён на сайте в 4,9 миллиона евро.