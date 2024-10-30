Войска практически вплотную подошли к реке Оскол

Российские военные активно действуют не только в Донецкой Народной Республике, но и ряде других регионов, включая Харьковскую область. В этом районе идут сражения на множестве участков соприкосновения, одним из ключевых является Купянское направление.

Силам российских войск удалось освободить стратегически важную высоту недалеко от посёлка Стельмаховка и успешно продвинуть свои позиции на 2,5 километра в сторону Лозовой. Таким образом, российские войска ещё плотнее приблизились к значимой водной артерии – реке Оскол, расширяя контроль на очередном участке. Ранее Вооруженные силы России уже достигли этой реки, освободив село Кругляковка и продвинувшись в направлении Загрызово.

Российские вооруженные силы приближаются к Купянску с разных направлений, причем особенно близки они с территории посёлка Петропавловка. Украинские источники сообщают, что российская армия находится всего в 2,5 километрах от города, и призывают готовиться к возможному штурму.

Тем не менее, эксперты в области военных действий считают, что о немедленном штурме говорить преждевременно. Очевидно, что более оправданным будет методичное окружение города, как это уже происходило с Угледаром и Селидово. Для успешного выполнения этой задачи необходимо продвигаться к реке Оскол и преодолеть её, что позволит создать возможность для полного окружения Купянска со всех сторон.