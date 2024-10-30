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Zelikman
YouTube экспериментирует со скрытием количества просмотров и даты видео в ленте рекомендаций
Информация будет доступна только при просмотре самого материала

  На протяжении некоторого времени команда YouTube проводила эксперименты с различными изменениями, направленными на оптимизацию работы платформы и увеличение времени, которое пользователи проводят на ней. Как это часто бывает с нововведениями в давно устоявшихся системах, первая реакция оказалась негативной. В настоящее время YouTube испытывает отключение отображения количества просмотров и даты загрузки видео на главном экране.

  На сегодняшний день на главном экране YouTube отображаются рекомендации с названием видео, именем канала, количеством просмотров и датой публикации. Это касается как десктопной версии сайта, так и мобильного приложения.

  Некоторые пользователи YouTube уже наблюдают новый дизайн на сайте. Изменение затрагивает основную ленту, скрывая количество просмотров и дату публикации рекомендованных видео. Теперь на экране видны лишь название видео и каналы. При этом информация не удаляется из видеоплеера и доступна по клику на рекомендацию в ленте.

  YouTube может стремиться к более упрощенному интерфейсу и к изменению восприятия видео пользователями. К примеру, если убрать отображение количества просмотров на главной странице, это создаст эффект «равенства» между авторами контента, независимо от их популярности. Многие зрители воспринимают количество просмотров как индикатор, который делает видео более привлекательным для просмотра.

  Тем не менее, скрыть дату загрузки видео будет сложнее. Этот аспект привлекает внимание пользователей, когда они обсуждают возможные изменения в дизайне. Знать, является ли видео новым или старым, часто оказывается важным перед его просмотром.

#технологии #youtube #видео #сервисы
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