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Zelikman
Sony не станет перезапускать провалившуюся игру Concord
Компания распустила студию Firewalk Studios, работавшую над проектом

  По сообщениям, начальная сделка, которую Sony заключила с Firewalk Studios для разработки игры Concord, составила «чуть более» 200 миллионов долларов. Судя по всему, эта сумма была превышена в ходе производственного процесса и не включает затраты на маркетинг.

  Эта информация поступила от двух источников и совпала со временем, когда Sony объявила о закрытии Firewalk Studios. Это указывает на то, что Concord, как и предполагалось изначально, не будет выпущена даже доработанной, что подчеркивает ее статус как дорогостоящего провала для компании.

  Как отмечается, упомянутая сумма не покрывает расходы Sony на приобретение Firewalk Studios и интеллектуальную собственность Concord. Учитывая это обстоятельство, неясно, какую общую сумму составят затраты на долгую и неудачную разработку Concord. В любом случае теперь ясно, что у Sony не будет возможности компенсировать понесенные убытки.

  Concord была запущена 23 августа, чуть более двух месяцев назад. Однако игра была отключена всего через две недели, 6 сентября, из-за отсутствия значительной аудитории. Хотя проект прекратил своё существование, было предположение, что у него все еще есть потенциал, и он продолжал получать обновления в Steam. Теперь стало известно, что этого не произойдет, так как в официальном объявлении о закрытии Firewalk Sony подтвердила намерение «навсегда прекратить игру».

  Несмотря на это дорогостоящее поражение, Sony утверждает, что не собирается отказываться от своих планов в области стриминговых сервисов. Тем не менее, с учетом того, что компания закрыла две студии, работающие над подобными проектами, эти планы могут оказаться менее амбициозными, чем изначально задумывалось.

  «Мы извлечем уроки из Concord и продолжим развивать наши возможности в этом направлении, чтобы обеспечить дальнейший рост», — было сказано в заявлении.

#игры #sony #concord #firewalk studios
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