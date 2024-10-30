За минувшие сутки подразделения также взяли под контроль еще 4 квадратных километра на Харьковском направлении

На Харьковском направлении российские войска не прекращают наступление вдоль восточного берега реки Оскол. Согласно поступившим данным, завершилось освобождение и зачистка посёлка Кругляковка, расположенного южнее Купянска. Данный населённый пункт, находящийся на берегу реки Оскол, долгое время служил ключевым узлом для снабжения украинских сил на левобережье.

Между Кругляковкой и селом Сенькова, находящимся на правом берегу, действовала переправа, по которой украинские формирования осуществлял поставки и переброску своего личного состава. Однако возможность использования этого коридора для Вооруженных сил Украины была ликвидирована российской авиацией.

Российские войска в настоящее время продолжают расширять свои позиции, продвигаясь на юг к Загрызову. За прошедшие 24 часа на данном направлении российской армии удалось занять приблизительно 4 квадратных километра территории и участок у реки, где Киев пытался установить временный переправочный пункт. Однако, этот переправочный пункт простоял недолго. Сразу же после возведения по нему отработали российские воздушно-космические силы. В результате мосты был уничтожен.

Параллельно с этим Вооружённые силы России продвигаются в сторону Петропавловки, находящейся на востоке от Купянска. Кроме того, российские войска приблизились к Купянску на расстояние 2-3 километра, освободив ранее захваченную ВСУ железнодорожную станцию Кулаговка.