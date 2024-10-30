Силовая установка автомобиля осталась на уровне прототипа — 1548 лошадиных сил, а цена составляет 114 200 долларов

Электрический гиперкар Xiaomi SU7 Ultra, представленный в качестве прототипа еще летом, теперь доступен в товарной версии. Начиная с сегодняшнего дня, на новую модель можно делать заказы по цене от 814 900 юаней (114 200 долларов), а сами продажи начнутся весной следующего года. Как сообщает Car News China, в ходе презентации основатель и CEO компании Лэй Цзюнь подчеркнул, что конкурирующий Porsche Taycan Turbo GT, обладая меньшей мощностью, в Китае предлагается за 1 998 000 юаней (280 тысяч долларов), что чуть менее чем в два с половиной раза дороже.

По своим размерам модель «Ультра» продолжает превосходить стандартный пятиметровый автомобиль Xiaomi SU7, но прототип был более длинным, широким и низким. Колёсная база осталась неизменной — ровно 3 метра. Будущий серийный электрокар оснащён 21-дюймовыми колёсами. Тормоза здесь карбон-керамические, с передними дисками диаметром 430 миллиметров и задними — 410 миллиметров. От полной остановки с скорости 100 км/ч тормозной путь составляет 30,8 метра.

Что касается силовой установки, её переработанной версии для Xiaomi SU7 Ultra не будут делать — она полностью повторяет вариант прототипа. Суммарная мощность автомобиля составляет 1548 лошадей и 1770 Нм. Благодаря этому разгон до 100 км/ч занимает всего 1,98 секунды, до 200 км/ч — 5,86 секунды, а четверть мили на драг-рейсе проходит за 9,23 секунды, достигая максимальной скорости в 350 км/ч. Батарея Qilin 2.0, производимая CATL, имеет ёмкость 93,7 кВт*ч. Дальность пробега не указывается, так как для трекового автомобиля более важна скорость зарядки: восстановление с 10 до 80% занимает всего 11 минут. Даже при 20% заряда батарея выдаёт свыше 800 кВт, а на пике — 1330 кВт.

В отличии от прототипа Xiaomi, который недавно установил рекорд на Нюрбургринге для четырёхдверных автомобилей, серийный SU7 Ultra не будет иметь полностью карбоновый кузов, что приведёт к увеличению веса – это также объясняет сравнительно низкую цену. Судя по фотографиям, аэродинамические элементы были переработаны: оба бампера потеряли некоторые детали, а заднее антикрыло изменило форму и стало более компактным.

Всего через 10 минут после окончания презентации Xiaomi зарегистрировала 3680 заказов на SU7 Ultra, хотя ранее Goldman Sachs предсказывал, что за весь 2025 год будет реализовано около 4000 таких гиперседанов.

Тем временем, обычный SU7 только в октябре разошелся тиражом свыше 20 тысяч экземпляров. Теперь производитель планирует до конца года предоставить клиентам 120 000 электромобилей, учитывая, что продажи начались лишь в конце марта.

Карбоновый прототип Xiaomi SU7 Ultra проехал кольцо Нюрбургринга за 6 минут 46,874 секунды, значительно опередив 1033-сильный Porsche Taycan Turbo GT, который стал чемпионом среди серийных четырехдверных автомобилей в начале года с результатом 7 минут 7,55 секунд. Китайский электромобиль также оказался быстрее 1914-сильного двухдверного гиперкара Rimac Nevera (7 минут 5,298 секунды). При этом первое место среди всех авто, допущенных к движению по общественным дорогам, по-прежнему занимает гибрид Mercedes-AMG One с результатом 6 минут 29,09 секунды.