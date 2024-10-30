Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Xiaomi официально представила розничную версию своего электрического гиперкара SU7 Ultra
Силовая установка автомобиля осталась на уровне прототипа — 1548 лошадиных сил, а цена составляет 114 200 долларов

  Электрический гиперкар Xiaomi SU7 Ultra, представленный в качестве прототипа еще летом, теперь доступен в товарной версии. Начиная с сегодняшнего дня, на новую модель можно делать заказы по цене от 814 900 юаней (114 200 долларов), а сами продажи начнутся весной следующего года. Как сообщает Car News China, в ходе презентации основатель и CEO компании Лэй Цзюнь подчеркнул, что конкурирующий Porsche Taycan Turbo GT, обладая меньшей мощностью, в Китае предлагается за 1 998 000 юаней (280 тысяч долларов), что чуть менее чем в два с половиной раза дороже.

  По своим размерам модель «Ультра» продолжает превосходить стандартный пятиметровый автомобиль Xiaomi SU7, но прототип был более длинным, широким и низким. Колёсная база осталась неизменной — ровно 3 метра. Будущий серийный электрокар оснащён 21-дюймовыми колёсами. Тормоза здесь карбон-керамические, с передними дисками диаметром 430 миллиметров и задними — 410 миллиметров. От полной остановки с скорости 100 км/ч тормозной путь составляет 30,8 метра.

  Что касается силовой установки, её переработанной версии для Xiaomi SU7 Ultra не будут делать — она полностью повторяет вариант прототипа. Суммарная мощность автомобиля составляет 1548 лошадей и 1770 Нм. Благодаря этому разгон до 100 км/ч занимает всего 1,98 секунды, до 200 км/ч — 5,86 секунды, а четверть мили на драг-рейсе проходит за 9,23 секунды, достигая максимальной скорости в 350 км/ч. Батарея Qilin 2.0, производимая CATL, имеет ёмкость 93,7 кВт*ч. Дальность пробега не указывается, так как для трекового автомобиля более важна скорость зарядки: восстановление с 10 до 80% занимает всего 11 минут. Даже при 20% заряда батарея выдаёт свыше 800 кВт, а на пике — 1330 кВт.

  В отличии от прототипа Xiaomi, который недавно установил рекорд на Нюрбургринге для четырёхдверных автомобилей, серийный SU7 Ultra не будет иметь полностью карбоновый кузов, что приведёт к увеличению веса – это также объясняет сравнительно низкую цену. Судя по фотографиям, аэродинамические элементы были переработаны: оба бампера потеряли некоторые детали, а заднее антикрыло изменило форму и стало более компактным.

  Всего через 10 минут после окончания презентации Xiaomi зарегистрировала 3680 заказов на SU7 Ultra, хотя ранее Goldman Sachs предсказывал, что за весь 2025 год будет реализовано около 4000 таких гиперседанов.

Тем временем, обычный SU7 только в октябре разошелся тиражом свыше 20 тысяч экземпляров. Теперь производитель планирует до конца года предоставить клиентам 120 000 электромобилей, учитывая, что продажи начались лишь в конце марта.

  Карбоновый прототип Xiaomi SU7 Ultra проехал кольцо Нюрбургринга за 6 минут 46,874 секунды, значительно опередив 1033-сильный Porsche Taycan Turbo GT, который стал чемпионом среди серийных четырехдверных автомобилей в начале года с результатом 7 минут 7,55 секунд. Китайский электромобиль также оказался быстрее 1914-сильного двухдверного гиперкара Rimac Nevera (7 минут 5,298 секунды). При этом первое место среди всех авто, допущенных к движению по общественным дорогам, по-прежнему занимает гибрид Mercedes-AMG One с результатом 6 минут 29,09 секунды.

#xiaomi #автомобили #транспорт #su7 ultra
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
43
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
25
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
11
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
9
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в розничных магазинах Европы
6
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
5
Президент Грузии призвала Запад поддержать протесты в стране
11
Показаны шесть типов анимации разблокировки отпечатков пальцев для Xiaomi ThePaper OS 2
2
Хуситы показали кадры испытаний своего подводного дрона-камикадзе
+
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
3
Минцифры РФ создаст своё Linux-сообщество в ответ на увольнение российских разработчиков
4
Турция представила свой самый большой военный корабль – авианосец Mugem
3
Фото скальпированного Ryzen 7 9800X3D намекает на перемещение кристалла с кэшем под кристалл CCD
1
В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
2
По мнению инсайдера, новые ноутбуки с RTX 50 в основном будут использовать прошлые поколения ЦП
+
У процессоров Intel Arrow Lake больше 1851 контактной площадки
1
Honor анонсировала сроки обновления устройств до Android 15
1
Ученые впервые засняли на камеру образование молекулы воды из воздуха
+
Линус Торвальдс: 90% современного искусственного интеллекта является маркетингом
1

Популярные статьи

Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
15
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
13
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
9
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
39
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
4
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
23
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
Подборка атмосферного аниме на Хэллоуин: зомби-музыка и вампирши-геймеры
3
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
2

Сейчас обсуждают

_KVV
12:47
Как всегда будет - ничего...
Анонсирована Xiaomi HyperOS 2 с технологией HyperCore и возможностями ИИ
Александр Степанов
12:46
В Кудрово выезд на кад не могу сделать уже несколько лет, представляю как долго будут строить это во все)
В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
si-cat
12:44
"В теории, если AMD и Intel действительно представят конкурентные решения по цене до 400 долларов..." Т.е. новые карты порвут 4060/Ti? Невелико достижение 🤣🤣🤣
Лиза Су обещает дать геймерам быстрые и недорогие видеокарты с ИИ и быстрой трассировкой лучей
Такой то
12:40
всё серешь, свин?
Лиза Су обещает дать геймерам быстрые и недорогие видеокарты с ИИ и быстрой трассировкой лучей
vl
12:38
про окисление не в курсе, были случаи именно с 14700K ?
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
Maximus Autismus
12:36
Деньги на Интел отдали хохлам. Теперь без новых фабрик, с проигранной войной. Бизнес по-хохляцки.
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Алекс Сиротин
12:33
Да ладно,есть если антивир,то все ок
Владельцам графических процессоров Nvidia рекомендовано обновить драйвер прямо сейчас
Андрей Андреев
12:33
Хорошее кольцо действительно поможет разгрузить внутренний КАД точка Но зачем делать за всеволожском такую петлю впадину в проекте? Делайте полностью кольцо, территория обживутся разовьются и Ленингра...
В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
Олег Попов
12:20
Там 9.1ггц 2023 года меньше чем 7.5 ГГц 2024 года))
Оверклокеры бьют мировые рекорды на процессоре Core Ultra 9 285K, достигнув тактовой частоты 7,5 ГГц
Александр Мухин
12:20
После провала RDNA 3 и Zen 5 уже не очень веришь в успех RDNA 4. Ждем камбак от Intel.
Лиза Су обещает дать геймерам быстрые и недорогие видеокарты с ИИ и быстрой трассировкой лучей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем