Сумма штрафа равна 20 дециллионам долларов. Для понимания насколько сумма внушительна, это 2 с 34 нулями.

Это колоссальные деньги, превышающие годовой ВВП всей планеты за тысячу лет. Сумма штрафа накапливалась с 2020 года, в то время как российские каналы, такие как «Царьград ТВ» и РИА ФАН, подали в суд на Google из-за блокировки их материалов. С того момента штраф продолжал увеличиваться после того, как 15 других каналов выиграли судебные иски против компании.

Google не выплачивал штраф в течение многих лет, и сейчас маловероятно, что он начнет это делать. Очевидно, что даже в случае желания компания не сможет оплатить такую сумму. Рыночная капитализация Google и его материнской компании Alphabet составляет всего 2 триллиона долларов, что является лишь небольшой частью упомянутого штрафа.

Судебные разбирательства от российских телеканалов уже привели к серьезным последствиям для компании. В 2022 году ее дочерняя компания была вынуждена подать на банкротство, так как суды конфисковали свыше 100 миллионов долларов из ее счетов в России.

Блокировка канала «Царьград ТВ» на YouTube произошла в 2020 году после введения санкций Соединённых Штатов Америки против Константина Малофеева, российского предпринимателя и председатель совета директоров группы компаний «Царьград». Также с начала Специальной Военной Операции на Украине, YouTube, по требованию американских властей, заблокировал множество российских каналов.