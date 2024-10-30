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Zelikman
«Уралвагонзавод» запустил серийное производство защитных экранов для боевой техники
Выпуск организован на резервных мощностях компании «Витязь». Теперь российские танки и другие бронемашины будут отправляться в зону СВО уже с дополнительной защитой.

  Компания «Витязь», являющаяся частью концерна «Уралвагонзавод», успешно организовала массовое производство металлических защитных экранов, созданных для укрепления бронированной техники от атак дронов. Контракт на производство подобных изделий был подписан с Министерством обороны.

  Работа по выпуску этих защитных решеток была начата с нуля и очень быстро осуществлена на резервных мощностях компании. В производственном процессе задействовано множество специалистов. Металлические каркасы и решетки, обычно изготовленные кустарным способом, применяются для защиты бронетехники как российской армией, так и украинскими вооруженными силами. Далее, армии Китая, Израиля и других стран активно изучают опыт ведения современных боевых действий с использованием различных ударных беспилотников.

  Периодически наращивание брони приобретает действительно колоссальные размеры, преобразуя танк в мощное мобильное укрепление. В средствах массовой информации приобрели популярность российские бронемашины, обладающие мощными системами противодействия дронам, которые получили название «Царь-мангал».

  Недавно появилась информация, что в трофейных немецких танках Leopard, внимательно изучаемых в настоящее время экспертами «Уралвагонзавода», могут находиться высокочувствительные технологии, так как эти боевые машины были переданы Вооруженным силам Украины из арсенала бундесвера. Например, один, из доставленных в Москву, танков Leopard 2A6 не был создан с целью экспорта и может содержать секретные разработки. Западные страны выражают опасения, что российское оборонное министерство тщательно проанализирует информацию о возможностях и недостатках этого типа танков.

#сво #техника #оружие #танки #дроны #уралвагонзавод #экраны
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