Сообщается, что старшая модель RedMagic 10 Ultra получит внушительный аккумулятор на 7000 мАч

RedMagic 10 Ultra явно выделяется на их фоне, так как стало известно, что он будет оборудован аккумулятором мощностью 7000 мАч, а также рядом других выдающихся характеристиками.

Согласно последним данным, устройство получит дисплей чуть больше 7 дюймов. Кроме того, RedMagic прямо подтвердила, что Snapdragon 8 Elite будет основой новой линейки RedMagic 10.

Недавно известный источник сообщил о том, что устройство получит батарею на 7000 мАч и поддержку зарядки мощностью 100 Вт. Эти сведения были предоставлены Digital Chat Station, одним из наиболее надежных информаторов в Китае. Кроме того, стоит отметить, что в смартфоне будет установлена камера под экраном, что позволит не отвлекаться на точку в дисплее во время игрового процесса. Устройство также будет иметь усовершенствованную систему охлаждения, физический вентилятор, триггеры и другие функции.

Ожидается, что вместе с ним будут выпущены RedMagic 10 и RedMagic 10 Pro. Информируют, что их экраны будут немного меньшей диагонали, но все же довольно крупными. По всей видимости, по своей мощности они не уступают моделям «Ultra», но на данный момент нет полной информации.

Стоит подчеркнуть, что предшествующие игровые смартфоны RedMagic сначала вышли на рынки Китая, а затем последовал их международный релиз. Пока что точная дата появления этих телефонов остается неизвестной. Есть уверенность, что релиз состоится в ближайшее время. Также стоит упомянуть, что на прошлой неделе был представлен игровой планшет RedMagic Nova.