Согласно имеющимся данным, компания начнёт с продажи машин Nissan Qashqai, производимых на китайских заводах

Представительство китайской Sinomach Automobile, поставляющей в Российскую Федерацию автомобили под маркой Oting, решило начать работу с параллельным импортом. Об этом сообщает раздел, который появился на сайте компании. Судя по размещенным на данной странице изображениям, в страну планируется ввоз кроссовера Nissan Qashqai, но это будет модель предыдущего поколения.

На сегодняшний день в Поднебесной одновременно предлагаются две генерации модели Qashqai. Они выпускаются на совместном заводе Nissan и Dongfeng. Старая модификация — Qashqai Classic, ожидает очередной рестайлинг. На ресурсах китайского министерства промышленности текущим летом появились сертификационные фотографии автомобиля с обновленным дизайном. По предварительным данным, новая версия модели сохранит действующую комбинацию двухлитрового двигателя мощностью 140 лошадиных сил, работающего в паре с вариатором.

Стоит отметить, что в самом Китае наблюдается снижение интереса к Nissan Qashqai. В результате недавно СП Dongfeng Nissan было вынуждено закрыть свой самый новый завод, на котором осуществлялся выпуск этой модели.

В России бренд Oting пока известен только рамным внедорожником «Паладин», который создан на платформе Nissan Terra. В начале следующего е появится пикап Palasso, который был представлен в этом месяце. В добавок компания планирует расширения. По предварительной информации, новинки могут быть основаны на моделях Qashqai и Patrol.