Цена данного изделия составляет 1299 долларов, а всего будет выпущено 250 единиц

Компания PureArts начала прием предзаказов на один из наиболее любопытных артефактов по игре Assassin's Creed для преданных фанатов, когда-либо предложенных. Статуэтка «Assassin's Creed Animus: Джейкоб и Эви», достигающая внушительных 61 сантиметр в высоту и весом более 17 килограммов, уже доступна для оформления заказа, а отправка намечена на конец следующего года. Как сообщают в фирме, всего будет предложено 250 экземпляров.

Статуэтка «Джейкоба и Эви» выполнена в масштабе 1/4, что делает ее довольно крупной. Практически за 1300 долларов фанаты получат массивную фигурку из полирезины с высокоуровневой детализацией. Изделие включает встроенное LED-освещение, «гипердетализированную» скульптуру и является одним из самых точных изображений персонажей, которые на сегодня можно увидеть, не загружая игру.

Данная статуэтка пополняет длительный список аналогичных фигурок от PureArts, известной своим вниманием к деталям и стремлению создавать одни из лучших коллекционных предметов по вселенной Assassin's Creed. Этот продукт заинтересует лишь самых преданных поклонников.

Assassin's Creed Syndicate вышла в 2015 году и была встречена достаточно положительно, став крайним проектом в «классической формуле», которая была заменена с выходом Origins в 2017 году. Игроки управляли двумя основными персонажами — Джейкобом и Эви Фрай, исследуя столицу Великобритании в викторианскую эпоху.

Сеттинг впечатлял, локации были хорошо проработана, а сюжет оказался довольно увлекательным – хотя и несколько предсказуемым. В игре присутствовали замечательные дополнения, и для меня это была «родная» территория, что добавляло позитивных эмоций.