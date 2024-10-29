За последние 24 часа войска продвинулись на один километр вглубь украинской оборонительной линии

Войска России активизировались в районе Запорожья, начав наступление и преодолев защитные позиции украинских сил к северу от Работино. Данную информацию предоставил член Общественной палаты Владимир Рогов.

Российские части наносили удары на Ореховском участке и, пробив украинскую оборонительную линию, продвинулись на один километр вдоль передовой, которая составляет 10 километров. Место действия включает пути к Новоданиловке и Малой Токмачке с активным применением авиационных и артиллерийских ударов. Как сообщает Рогов, инициатива по-прежнему принадлежит российской армии.

«На участке линии соприкосновения к северу от Работино наблюдается активизация действий. В минувшие сутки российские войска ведут наступательные операции, которые начались с атак по флангам и затем были усилены бронетехникой и авиацией. Оборонительные позиции украинских формирований были прорваны, и продвижение составило более километра к северу от Работино; ширина освобождённой территории достигает 10 километров», — отметил Рогов.

Ранее в Киеве высказывали мнение, что Запорожский участок является наиболее вероятным для нового крупномасштабного наступления российской армии. Также подчеркивалась активность вооруженных сил России на правом фланге в окрестностях Времевского выступа, а теперь войска активируют действия на левом фланге.