Автомобиль смог преодолеть более 2200 километров на одном бензобаке и заряде

Производитель SAIC объявил, что четырёхдверный автомобиль Roewe D7 смог проехать 2208 километров без подзарядки и дозаправки, хотя официально его максимальный запас хода для данной версии D7 составляет всего 1400 километров.

Рекордный заезд, длящийся четыре дня, проходил в Китае по маршруту Ланьчжоу – Урумчи. Разница между температурами днём и ночью достигала 30 градусов, самая низкая зафиксированная температура составила -8 градусов, а перепад высот достиг 1,6 километра. Средний расход топлива составил 2,49 литра на 100 километров, что гораздо ниже официального показателя, заявленного производителем, равного 4,3 литра.

Премьера модели Roewe D7 состоялась в августе прошлого года, а её продажи в Китае стартовали в ноябре. С размерами 4890х1872х1510 мм седан обладает колёсной базой в 2810 мм. Гибридная установка включает 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 112 лошадиных сил и крутящим моментом 135 Нм, который имеет термическую эффективность 43%, а также электромотор с максимальной мощностью 204 лошадки и крутящим моментом 330 Нм. Привод осуществляется только на передние колёса. Кроме того, модель доступна в полностью электрических вариантах с задним приводом.

30 октября Geely представит свою новую гибридную систему, способную заряжаться от внешних источников. Установка NordThor следующего поколения должна обеспечить седану Galaxy L6 общий пробег в 2390 км при среднем расходе топлива в 2,62 литра на 100 километров.