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Zelikman
Apple выпустила новые iMac с 16 ГБ объединённой памяти в качестве базового варианта за 1299 долларов
Однако, данные устройства получили урезанный процессор M4, имеющий 8 ядер

  Apple недавно представила новый iMac на базе M4 с увеличенной памятью. В качестве базовой конфигурации теперь предлагается 16 ГБ объединённой памяти, что существенно превышает предыдущую модель, которая комплектовалась 8 ГБ.

  Стоимость нового iMac начинается с 1299 долларов, и Apple, похоже, сфокусировалась на предоставлении более высокой производительности. Это делает устройство привлекательным как для профессиональных пользователей, так и для людей, просто желающих получить мощный компьютер. Теперь он оборудован 24-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и 12-мегапиксельной веб-камерой.

  В новом iMac Apple внедрила порты Thunderbolt 4, что значительно улучшает скорость передачи данных и расширяет возможности подключения. Кроме того, компания перешла на стандарты USB-C, постепенно внедряя его для клавиатуры, мыши и трекпада, отказываясь при этом от порта Lightning.

  Новый iMac уже доступен для предзаказа и оснащён 8-ядерным процессором M4 вместе с 8-ядерным графическим решением. Вероятно, для того чтобы сохранить цену на уровне 1299 долларов, аналогично предыдущим моделям, Apple была вынуждена снизить расходы на компоненты, прибегнув к использованию отбракованных чипов. Тем, кто желает получить более мощную модель, предложат 10-ядерный процессор, начиная от 1499 долларов. Базовая конфигурация включает в себя 16 ГБ объединенной памяти, однако её можно увеличить до 2 ТБ. M4 iMac поступит в продажу 8 ноября и будет представлен в зелёном, оранжевом, жёлтом, розовом, синем, фиолетовом и серебристом цветах.

#apple #технологии #компьютеры #железо #imac
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