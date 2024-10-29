Она сможет определить владельца смартфона даже в темных помещениях

Источники подтверждают, что в смартфонах Google Pixel 11 будет внедрена инновационная система сканирования лиц с использованием ИК-камер, расположенных под экраном. Это обеспечит надежную работу в условиях недостаточного освещения. Также сообщается, что процессор обработки изображений (ISP) новой серии Pixel 11 на базе чипа Tensor G6 потенциально улучшит эту функциональность.

Стоит отметить, что ранее были опубликованы сведения о том, что Google активно разрабатывает новый процессор Tensor G6, который будет внедрен в устройства Pixel 11. Существуют слухи о том, что новая серия Pixel 10 будет оснащена чипом Tensor G5, но отсутствуют данные о том, обеспечит ли этот SoC возможность разблокировки по лицу в условиях низкой освещенности.

По информации из отчета, некоторые документы стали известны благодаря крупной утечке из подразделения чипов Google. Редакция Android Authority изучила эти материалы и подтвердила их подлинность. Если данная информация верна, владельцы смартфонов Pixel 11 смогут воспользоваться более надежной и многофункциональной функцией разблокировки по лицу.

Важно отметить, что Pixel 11 не станет первым устройством в линейке Pixel, предлагающим разблокировку по лицу в темноте. Функция, позволяющая разблокировать телефон в любых условиях освещения, уже присутствовала в Google Pixel 4, который использовал точечный проектор, две инфракрасные камеры и фонарик. Однако, в Pixel 11 должна быть реализована еще более усовершенствованная технология разблокировки.