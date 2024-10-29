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Zelikman
Porsche сократит количество дилерских центров в Китае
Компания сообщила о существенном снижении продаж из-за растущей конкуренции со стороны местных брендов

  Компания Porsche намерена сократить своё присутствие на рынке Китая и оптимизировать расходы путём закрытия ряда дилерских центров. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова финансового директора Лутца Мешке, сделанные после объявления о снижении операционной прибыли в третьем квартале на 41%.

  Мешке отметил, что Porsche сталкивается с изменениями в структуре спроса на китайском рынке, вызванными общей экономической ситуацией в стране. Интерес к предметам роскоши в Китае значительно упал, а в сегменте автомобилей эта проблема усугубляется появлением большого количества более доступных местных производителей.

  Не уточняется, на сколько сократится количество дилерских центров Porsche в Китае. В целом, в 2024 году интерес к автомобилям немецкого премиального бренда в Поднебесной снизился на 29%. Ранее эта страна считалась крупнейшим рынком для Porsche, однако, в настоящее время она уступает как Соединённым Штатам Америки, так и Европейскому Союзу по объему продаж.

  В середине октября стало известно, что и другие европейские марки, такие как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, также сталкиваются с трудностями на китайском рынке. Основной причиной снижения продаж эксперты называют изменение предпочтений местных потребителей, которые начали выбирать более доступные и технологичные автомобили местных брендов, сравнимые по статусу.

#китай #автомобили #транспорт #рынок #porsche
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