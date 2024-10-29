Однако, граждане страны могут заказать устройства от Apple за рубежом

Модельный ряд iPhone 16, оборудованный функциями на базе искусственного интеллекта, был представлен в прошлом месяце, однако, в некоторых регионах покупатели столкнутся с отсутствием доступа к обещанным возможностям до наступления следующего года. Как стало известно, поклонники Apple в Индонезии не имеют возможности приобрести новые устройства в стране из-за действующего запрета, связанного с определённым законодательным актом. Тем не менее, они могут купить любую модель iPhone 16 за рубежом и затем оплатить соответствующие импортные пошлины, которые могут потребоваться.

Учитывая ситуацию, шансы Apple на внесение изменений выглядят весьма скромно. Согласно данным Statista, доля Apple на индонезийском рынке превышает 12%. В четвёртом квартале 2023 года в стране было продано примерно девять миллионов смартфонов.

Несмотря на характеристики нового чипа A18, обновленные камеры и расширенные функции искусственного интеллекта, линейка Apple iPhone 16 была встречена прохладно как со стороны общественности, так и прессы. Все это также негативно сказалось на уровне спроса. Согласно данным Morgan Stanley, стандартная версия и версия Plus были реализованы в количестве примерно 37 миллионов устройств в первые дни продаж. iPhone 16 демонстрирует наихудшие результаты за последние пять лет, практически сравниваясь с показателями семейств iPhone 12.